Создана сумка Louis Vuitton размером с крупицу соли

Главный креативный директор MSCHF Кевин Визнер рассматривает эту крошечную сумку как сатирический взгляд на постоянно сокращающийся тренд на роскошные сумки. Он считает, что то, что когда-то было функциональным предметом, теперь стало просто модным аксессуаром, лишенным всякой полезности и сведенным к символу бренда.