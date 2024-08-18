Создана технология более чистого синтеза, и почему это важно

Традиционные методы создания твердотельных материалов часто являются энергоемкими и производят вредные побочные продукты. FWF же позволяет синтезировать различные соединения в граммовом масштабе за считанные секунды, сокращая потребление энергии и воды, а также выбросы парниковых газов более чем на 50%.

Инновационная технология FWF включает в себя внешнюю емкость, заполненную коксом, и полузакрытый внутренний реактор, содержащий целевые реагенты. Такая установка генерирует интенсивное тепло температурой около 2 000 градусов Цельсия, превращая реагенты в высококачественные материалы за счет эффективной теплопроводности.

Метод продемонстрировал успех в синтезе более 20 уникальных материалов с высокой чистотой. Он особенно перспективен для получения полупроводников нового поколения, считают ученые.