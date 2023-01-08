Создана технология для «общения» с умершими людьми

Менеджер по развитию бизнеса Джозеф Мерфи признал, что услуга спорная. «Некоторым людям нравится возможность жить вечно таким образом, но многие люди считают это недостоверным», — отметил он.

Мерфи предположил, что re;memory лучше всего подходит для людей с неизлечимыми заболеваниями, такими как рак, которые могут провести несколько часов перед камерой, чтобы программа могла изучить их манеры поведения и собрать голосовые данные. Пациентам также предлагается вести журналы о своей жизни, в том числе о детских воспоминаниях, которые будут сохранены в системе.

Затем члены семьи могут посетить студию компании, чтобы поговорить с точной копией любимого человека после его смерти. Ожидается, что создание виртуального человека будет стоить от 10 000 до 20 000 фунтов стерлингов, а затем нужно будет платить по 1000 фунтов стерлингов каждый раз, когда хочется «пообщаться» с цифровым двойником.