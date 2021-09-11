Создана технология для подсматривания происходящего в запертой комнате

Наука и технологии
Сегодня в 14:19
Создана технология для подсматривания происходящего в запертой комнатеПора заклеивать замочные скважины
Человеческий глаз неспособен видеть сквозь стены, однако новые технологии позволяют даже это. Учёные из Стэнфордской лаборатории компьютерной визуализации научились шпионить за теми, кто находится внутри запертой комнаты. Всё, что им нужно, — лазер и замочная скважина.
В прошлом подобные методы опирались на поверхности, отражающие свет. Свет, как правило лазерные лучи, отражался от цели и возвращался к экспериментаторам. С помощью вычислений можно было предположить, что находится за стенкой.
Метод учёных из Стэнфорда позволяет работать в более широком диапазоне условий. Исследователи просто светят лазером через замочную скважину в стену. Фотоны луча рассеиваются, отражаются от всех объектов в комнате и когда-то снова попадут в замочную скважину. Даже такого небольшого количества должно хватить, чтобы учёные могли сказать, что находится в комнате. Можно определять движущиеся объекты, например, шагающего человека.