Создана технология для подсматривания происходящего в запертой комнате

В прошлом подобные методы опирались на поверхности, отражающие свет. Свет, как правило лазерные лучи, отражался от цели и возвращался к экспериментаторам. С помощью вычислений можно было предположить, что находится за стенкой.

Метод учёных из Стэнфорда позволяет работать в более широком диапазоне условий. Исследователи просто светят лазером через замочную скважину в стену. Фотоны луча рассеиваются, отражаются от всех объектов в комнате и когда-то снова попадут в замочную скважину. Даже такого небольшого количества должно хватить, чтобы учёные могли сказать, что находится в комнате. Можно определять движущиеся объекты, например, шагающего человека.