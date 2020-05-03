Создана технология для точной передачи движений пальцев в виртуальной реальности

Технологию показала компания Sony. Отмечается, что она будет применяться в новом контроллере движений, возможно, в PlayStation Move 2.

Для обучения алгоритма, управляющего контроллером, специалисты записали набор данных, используя систему оптического трекинга. Помимо этого, были записаны позиции всех пальцев и контроллера, а также значения датчиков. Разработчики работали с 11 различными жестами: «козой», «миром», сжатым кулаком и другими. В итоге эти жесты получилось легко воспроизвести в виртуальной реальности — человеку надо было лишь сжимать в руке сам контроллер. Кроме того, пользователи могли интуитивно взаимодействовать с виртуальными объектами, как с реальными. Да ещё и двумя руками.

Sony отмечает, что технология пока работает не так гладко, как хотелось бы. Некоторые жесты она не может распознавать достаточно точно. Зато на работу контроллера не влияют потные ладони или наличие на пальцах украшений.