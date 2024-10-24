Создана технология, которая увеличит поставки лития

Метод EDTA-aided loose nanofiltration (EALNF) способен одновременно извлекать литий и магний из соляных растворов, что делает его более эффективным, чем традиционные методы. Эта технология особенно ценна для извлечения лития из низкосортных рассолов с высоким содержанием магния, которые часто игнорируются из-за сложностей, связанных с традиционными процессами извлечения.

Система EALNF предлагает несколько преимуществ, включая более высокие показатели восстановления лития, сокращение времени извлечения и производство ценных побочных продуктов. Она также решает экологические проблемы, используя меньше воды и производя пресную воду в качестве побочного продукта.