Создана технология оплаты товаров с помощью ладони

Сообщается, что технология позволит распознавать индивидуальный рисунок ладони человека. Однако платежи, скорее всего, будут бесконтактными, то есть прикладывать руку к чему-то будет не нужно. Отпечаток ладони будет считываться с помощью компьютерного зрения и специальных датчиков.

Amazon уже начала тестировать технологию на терминалах вместе с Visa. Кроме того, по предварительным данным, компания обсуждает сотрудничество с MasterCard. Источники сообщают, что тестами терминалов уже заинтересовались в банках JP Morgan, Wells Fargo и Synchrony Financial.