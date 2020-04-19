Создана тонкая солнечная батарея, способная питать «умные» часы два года

По словам ведущего автора исследования, разработка получилась тоньше, чем прядь волос (правда, какая именно прядь не поясняется). Учёные утверждают, что эффективность устройства достигает 13%, что достаточно высоко для органических солнечных элементов.

Сообщается, что устройство изнашивается всего на 4,8% за более чем 4700 часов работы. В целом, оно может работать 20 000 часов с минимальной деградацией. Это значит, что «умные» часы на такой батарее могут прослужить более чем два года. «Срок годности» для элемента составляет 11,5 лет.

Разработку можно применять не только в «умных» часах, но и в различных девайсах для мониторинга здоровья.