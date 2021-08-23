Создана «умная гиря», которая говорит «Слава Украине»

Один из разработчиков гири Андрей Турко рассказал украинскому СМИ, что снаряд оснащён Bluetooth-модулем. Когда пользователь выполняет упражнение, гиря считает количество упражнений, оценивает их качество и подсчитывает потраченные килокалории. Кроме того, снаряд может подбадривать и поддерживать спортсмена.

Какие именно задачи выполняют алгоритмы искусственного интеллекта в гире, не поясняется. Вполне возможно, что это преувеличение, и для снаряда используется простая программа.

Отмечается, что разработка гири была приурочена к 30-й годовщине независимости Украины. Именно поэтому она скандирует патриотический лозунг.

В целом, призываем вас отнестись к информации о гире с долей скепсиса.