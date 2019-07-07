Создана умная компьютерная мышь с функцией переводчика

Около $43 (примерно 2742 рубля). «Умная» мышь Lenovo использует технологию распознавания речи от китайского стартапа Keda Xunfei. Благодаря этому устройство поддерживает голосовой ввод и переводит речь сразу на другой язык. Пока голосовой интерфейс мыши работает только с различными китайскими диалектами и, конечно, английским языком. Переводить речь устройство может на французский, японский, немецкий и ещё 26 языков.

Во время использования алгоритмы девайса непрерывно обучаются, поэтому точность распознавания речи становится всё выше. Чувствительность мыши изменяется в пределах 600/1200/2400/4000 dpi. Водить её можно по дереву, стеклу и ткани без потери чувствительности.