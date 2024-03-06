Создана «умная молекула» для лечения рака поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы, который, как известно, трудно поддается лечению, ежегодно уносит жизни более 50 000 человек только в США, пишут ученые. Эта новая молекула дает проблеск надежды, потенциально способный переломить ход борьбы с этим заболеванием.

Команда исследователей сосредоточилась на специфической мутации под названием K-Ras G12D, которая встречается примерно в половине случаев рака поджелудочной железы. Эта мутация, также встречающаяся в некоторых видах рака легких, груди и толстой кишки, до сих пор оставалась неуловимой для существующих методов лечения.

Задача заключалась в разработке молекулы, которая специфически взаимодействовала бы с вызывающим рак аспартатом в мутировавшем белке K-Ras, оставляя здоровый глицин (присутствующий в нормальных клетках) нетронутым. Ученые обнаружили молекулу, которая идеально подходила для этой цели. Эта молекула необратимо связывается с аспартатом в мутировавшем белке, эффективно отключая его функцию, способствующую развитию рака.

Первые испытания на линиях раковых клеток и животных моделях показали многообещающие результаты. Молекула успешно подавляла рост опухоли, вызванный мутацией G12D, демонстрируя тем самым свой потенциальный терапевтический эффект.

В настоящее время исследователи оптимизируют молекулу для испытаний на людях и планируют начать клинические испытания в течение двух-трех лет.

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