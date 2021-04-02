Создана «умная» одежда для коррекции осанки и походки

Отмечается, что новый материал учёных выглядит и ощущается как обычная ткань. Однако в него встроены сенсоры, которые могут собирать данные о положении тела человека и его движениях. Одежда из такой ткани может быть полезна для спортивных тренировок или для наблюдения за самочувствием пациентов.

Учёные уже создали несколько демонстрационных прототипов из нового материала. Один из них — носки, которые могут отслеживать движения ноги. Есть также жилет, помимо этого способный определить, к каким материалам прикасается человек.

Главная идея учёных — создать одежду, которая будет собирать данные о человеке, передавать их приложению, а программа сможет рассказать пользователям, как им изменить своё поведение.