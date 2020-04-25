Создана «умная» одежда, способная отслеживать температуру и сердцебиение человека

Разработку представили исследователи из Массачусетского технологического института (MIT). Показанная ими водолазка изготовлена из эластичного полиэстера. Он облегает тело, что необходимо для работы «умной» одежды. В водолазке есть специальные каналы, в которые встроены длинные защищённые от влаги сенсорные полоски. Все они связаны с одним съёмным модулем, в котором находится микропроцессор, Bluetooth-передатчик и аккумулятор.

Разработанный прототип способен измерять температуру кожи, отслеживать движения человека, его сердцебиение и частоту дыхания.

Если нужно постирать водолазку, то необходимо просто снять модуль. Исследователи утверждают, что массовое производство «умной» одежды должно быть достаточно простым. Её можно изготавливать в различных фасонах и размерах.