Создана «умная» повязка для незаживающих ран

Незаживающие раны могут возникать как осложнение после диабета. Это в некоторых случаях приводит даже к ампутации конечностей. И данный недуг не такой уж редкий — ежегодно он поражает миллионы людей по всему миру.

Новая разработка учёных может помочь бороться с ним. Они создали повязку с миниатюрными иглами, которые могут управляться дистанционно. Это позволяет врачам задавать время введения лекарства. Иглы на повязке способны проникать в более глубокие слои раны с минимальной болью и воспалением.

Исследование показало, что такой метод эффективнее обычного местного применения лекарственных препаратов. У подопытных мышей даже было зафиксировано полное заживление ран.