Создана управляемая компьютером вертикальная ферма

Преимущество Plenty в том, что там можно выращивать столько же овощей и фруктов, сколько на обычной ферме в 291 гектар, но на площади меньше гектара.

На ферме в помещении с климат-контролем можно найти ряды растений, расположенные вертикально. Можно сказать, что овощи и фрукты растут на стенах. На Plenty также есть светодиодное освещение, имитирующее солнечный свет, роботы, которые передвигаются по ферме, и управляющие многими процессами программы искусственного интеллекта. Они вычисляют, сколько необходимо воды, света, какая температура нужна растениям. В итоге получаются такие благоприятные условия, что Plenty производит в 400 раз больше еды на акр, чем это бывает на обычных фермах.