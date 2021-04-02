Создана вакцина от коронавируса для кошек

Пока статью учёных опубликовали на портале препринтов bioRxiv. То есть её ещё не рецензировали. Кратко о работе пишет ТАСС.

Авторы статьи рассказали, что после двух доз вакцины организм кошек начал вырабатывать антитела. Кроме того, большое количество антител оставалось в крови животных на протяжении всего эксперимента.

Сообщается, что вакцину сначала проверили на морских свинках, потом перешли к опытам на кошках. Препарат, как говорят, не вызвал видимых негативных побочных эффектов у животных. Вакцина также помешала коронавирусу передаваться между кошками.

Препарат должен пройти дополнительные стадии проверок, прежде чем его смогут начать использовать.