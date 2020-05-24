Создана вакцина от рака на базе микрокапсул

Конечно, вакцину пока протестировали только на моделях опухолей. Работает она, как уже упоминалось, на микрокапсулах полилактической кислоты. Именно они предотвращают рост опухолей. Сообщается, что вакцина, по сути, активирует иммунную систему человека. Вакцинация индуцирует иммунные ответы с улучшенным высвобождением антигенов и набором иммунных клеток.

Стоит отметить, что использование вакцин в лечении рака считается многообещающим. На сегодняшний день существуют лишь три терапевтические противораковые вакцины, которые одобрило Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).