Наука и технологии
Вчера в 21:46
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Создана вакцина от вируса, вызывающего рак

Нужно её проверить на людях
Учёные сообщили, что создали две экспериментальные вакцины, которые защитят от заражения моновирусом, вызывающим рак. Этот же вирус считается потенциальной причиной рассеянного склероза.
Создана вакцина от вируса, вызывающего рак

Вакцины, протестированные пока только на животных, блокируют два пути проникновения вируса Эпштейна — Барра (ВЭБ) в организм. Этот вирус он обитает в двух типах клеток: иммунных В-клетках, которые вырабатывают антитела, и эпителиальных клетках, которые выстилают внутреннюю и внешнюю поверхности органов. Новые вакцины способны «работать» с обеими типами.

В настоящее время не существует одобренной и проверенной вакцины, защищающей от вируса Эпштейна — Барр, которым заражено более 95% взрослых во всём мире. Этот вирус был первым человеческим вирусом, связанным с раком, прежде всего лимфомами и раком желудка.

Учёные сообщают, что новые вакцины вызвали сильный иммунный ответ у мышей, хорьков и обезьян. Также они блокировали развитие лимфомы у грызунов, которым пересадили стволовые клетки человека. Теперь исследователи надеются начать клинические испытания вакцин на людях в течение года.

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