Создана вакцина от вируса, вызывающего рак

Вакцины, протестированные пока только на животных, блокируют два пути проникновения вируса Эпштейна — Барра (ВЭБ) в организм. Этот вирус он обитает в двух типах клеток: иммунных В-клетках, которые вырабатывают антитела, и эпителиальных клетках, которые выстилают внутреннюю и внешнюю поверхности органов. Новые вакцины способны «работать» с обеими типами.

В настоящее время не существует одобренной и проверенной вакцины, защищающей от вируса Эпштейна — Барр, которым заражено более 95% взрослых во всём мире. Этот вирус был первым человеческим вирусом, связанным с раком, прежде всего лимфомами и раком желудка.

Учёные сообщают, что новые вакцины вызвали сильный иммунный ответ у мышей, хорьков и обезьян. Также они блокировали развитие лимфомы у грызунов, которым пересадили стволовые клетки человека. Теперь исследователи надеются начать клинические испытания вакцин на людях в течение года.