Наука и технологии
Сегодня в 15:33
Создана веб-камера в форме человеческого глаза
Чтобы видеоконференции стали ещё ужаснее
Если ваш недруг боится, что кто-то может следить за ним через веб-камеру, можете подарить ему новое устройство исследователей из Саарского университета. Это вебка в форме человеческого глаза.
Устройство называется Eyecam. За его созданием стоит инженер Марк Тессье (Marc Teyssier), который ранее представил чехол для смартфона, напоминающий внешним видом кожу. Он позволял управлять гаджетом с помощью щипков и поглаживаний.
Исследователь не остановился в своих экспериментах. Задача Eyecam — помочь людям, общающимся по вебке, установить эмоциональную связь как при разговоре с глазу на глаз. Сложно сказать, насколько Тессье удалось решить эту задачу.
Внутри искусственного глазного яблока Eyecam находится обычная веб-камера. Она окружена поддельным силиконовым черепом. «Глаз» может шевелить веком и бровью.