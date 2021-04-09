Создана веб-камера в форме человеческого глаза

Устройство называется Eyecam. За его созданием стоит инженер Марк Тессье (Marc Teyssier), который ранее представил чехол для смартфона, напоминающий внешним видом кожу. Он позволял управлять гаджетом с помощью щипков и поглаживаний.

Исследователь не остановился в своих экспериментах. Задача Eyecam — помочь людям, общающимся по вебке, установить эмоциональную связь как при разговоре с глазу на глаз. Сложно сказать, насколько Тессье удалось решить эту задачу.

Внутри искусственного глазного яблока Eyecam находится обычная веб-камера. Она окружена поддельным силиконовым черепом. «Глаз» может шевелить веком и бровью.