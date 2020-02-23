Создана версия электропикапа Илона Маска на дистанционном управлении

Новая игрушка — миниатюрная копия пикапа Tesla Cybertruck в масштабе 1 к 10. Она способна развивать скорость в 40 км/ч. Управление маленьким автомобилем осуществляется дистанционно при помощи пульта.

Интересно то, что в кабине небольшой модельки воссозданы даже приборная панель и сиденья. Можно разобрать кузов и посмотреть, что находится у электропикапа внутри. Дизайнеры Hot Wheels, не лишённые чувства юмора, также добавили на боковые окна модели трещины. Это отсылка к инциденту во время презентации Cybertruck, когда металлический шар повредил бронированные стёкла машины.

Миниатюрная версия электропикапа стоит немало — $400 (примерно 25,6 тысячи рублей).