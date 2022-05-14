Создана VR-маска, которая мешает пользователю дышать в особых виртуальных условиях

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Создана VR-маска, которая мешает пользователю дышать в особых виртуальных условияхВсё ради реалистичности
Учёные разработали маску для виртуальной реальности (VR), которая ограничивает дыхание для пользователей в зависимости от происходящего в симуляции.
Маску назвали AirRes. Она состоит из стандартного полулицевого респиратора с датчиком и резистивным диском. Устройство измеряет дыхание пользователя. Это и позволяет ему взаимодействовать с виртуальным миром посредством дыхания. Можно, например, играть в виртуальной реальности на губной гармошке и надувать воздушные шары.
А ещё маска будет создавать ощущение, будто пользователю тяжелее дышать, если он проходит в виртуальной реальности через место с интенсивным дымом или пожаром. Всё это должно усиливать погружение в симуляцию.
На рисунке выше маска AirRes измеряет дыхание пользователя и обеспечивает контролируемое системой сопротивление дыханию.