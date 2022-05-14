Создана VR-маска, которая мешает пользователю дышать в особых виртуальных условиях

Маску назвали AirRes. Она состоит из стандартного полулицевого респиратора с датчиком и резистивным диском. Устройство измеряет дыхание пользователя. Это и позволяет ему взаимодействовать с виртуальным миром посредством дыхания. Можно, например, играть в виртуальной реальности на губной гармошке и надувать воздушные шары.

А ещё маска будет создавать ощущение, будто пользователю тяжелее дышать, если он проходит в виртуальной реальности через место с интенсивным дымом или пожаром. Всё это должно усиливать погружение в симуляцию.

На рисунке выше маска AirRes измеряет дыхание пользователя и обеспечивает контролируемое системой сопротивление дыханию.