Наука и технологии
Сегодня 17:17
Создана защитная маска, которая распознаёт присутствие других людей рядом
И закрывает клапан
Создана защитная маска, которая распознаёт присутствие других людей рядом. Если их нет, то автоматически открывается клапан для дыхания.
Средство защиты создал YouTube-блогер DesignMaker. Его маска оснащена электронным компонентами и сенсорами, которые позволяют ей автоматически закрывать и открывать клапан. Если вокруг владельца маски есть люди, клапан закрыт. В противном случае — наоборот. Открытая конфигурация позволяет владельцу дышать воздухом свободно.
Кроме того, такая маска позволяет пить напитки через трубочку. Благодаря этим усовершенствованиям можно избежать необходимости по несколько раз снимать и надевать маску.
Правда пока из-за большого количества компонентов маска не является слишком практичной в быту. Зато выглядит она весьма футуристично, и может понравиться любителям такой стилистики.