Создана защитная маска, которая распознаёт присутствие других людей рядом

Средство защиты создал YouTube-блогер DesignMaker. Его маска оснащена электронным компонентами и сенсорами, которые позволяют ей автоматически закрывать и открывать клапан. Если вокруг владельца маски есть люди, клапан закрыт. В противном случае — наоборот. Открытая конфигурация позволяет владельцу дышать воздухом свободно.

Кроме того, такая маска позволяет пить напитки через трубочку. Благодаря этим усовершенствованиям можно избежать необходимости по несколько раз снимать и надевать маску.

Правда пока из-за большого количества компонентов маска не является слишком практичной в быту. Зато выглядит она весьма футуристично, и может понравиться любителям такой стилистики.