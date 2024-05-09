Создание цифровых «копий» умерших близких стало популярно в Китае

Сунь Кай, соучредитель китайской ИИ-компании Silicon Intelligence, является примером этой тенденции. После внезапной кончины своей матери в 2019 году Сунь искал способ сохранить связь с ней. Используя фотографии и голосовые фрагменты из их разговоров в WeChat, Silicon Intelligence создала цифровой аватар его матери.

«Моя мама выглядела не очень естественно, но я все равно слышал слова, которые она часто говорила», — вспоминает Сунь об их первом общении. Хотя первоначальная реплика ограничивалась запрограммированными фразами, она вызвала глубокий отклик у Суня.

История Суня не уникальна. В Китае процветает рынок подобных мемориалов с искусственным интеллектом, и по меньшей мере полдюжины компаний предлагают такие услуги.

Технология все еще находится на ранней стадии развития, поэтому аватары часто выглядят скованными и роботизированными. Однако прогресс идет быстрыми темпами: все больше компаний приходят в эту сферу, а цены значительно снижаются.