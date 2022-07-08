Созданная по заказу Минобороны США ракета-носитель Minotaur II+ взорвалась на испытаниях

Ракета Minotaur II+ взорвалась примерно через 11 секунд после запуска с испытательной площадки Ванденберг. По словам представителей базы, никто не пострадал, а обломки оказались в непосредственной близости от стартовой площадки.

Запуск должен был стать первым испытанием в поддержку разработки новой ракеты-носителя Mk21A, которую ВВС планируют использовать на будущей межконтинентальной баллистической ракете LGM-35A Sentinel, что придет на замену нынешней Minuteman. Обе ракеты были разработаны Центром ядерного оружия ВВС США.

Как уточняется в пресс-релизе, причину взрыва должна определить специальная следственная комиссия.