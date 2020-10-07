Наука и технологии
Сегодня 19:02
Созданная Путиным организация обучит блогеров в России
Эксперты считают, что это политизированный проект
Некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» объявила о том, что будет обучать всех желающих профессии блогера. Организаторы говорят, что не собираются политизировать проект, но эксперты считают, что Кремль будет использовать уроки блогинга для создания лояльных лидеров мнений.
Организация «Россия — страна возможностей» была создана в 2018 году по инициативе Президента России Владимира Путина. Новый проект НКО называется «Топ-блог». Его участниками могут стать люди старше 14 лет. Утверждается, что к политике проект не имеет никакого отношения. Его авторы хотят лишь продвигать в России «нетоксичное блогерство», то есть блогерство с принятием ответственности за информацию и с противодействием фейк-ньюс. Вести уроки будут различные блогеры.
Политолог Константин Калачев заявил «Коммерсанту», что администрация президента хочет иметь в интернете своих инфлюенсеров (лидеров мнений).