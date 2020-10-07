Созданная Путиным организация обучит блогеров в России

Организация «Россия — страна возможностей» была создана в 2018 году по инициативе Президента России Владимира Путина. Новый проект НКО называется «Топ-блог». Его участниками могут стать люди старше 14 лет. Утверждается, что к политике проект не имеет никакого отношения. Его авторы хотят лишь продвигать в России «нетоксичное блогерство», то есть блогерство с принятием ответственности за информацию и с противодействием фейк-ньюс. Вести уроки будут различные блогеры.

Политолог Константин Калачев заявил «Коммерсанту», что администрация президента хочет иметь в интернете своих инфлюенсеров (лидеров мнений).