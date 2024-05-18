Созданные ИИ новостные видеоролики нуждаются в человеке: исследование

Исследователи обнаружили, что полностью автоматизированные видеоролики оцениваются зрителями ниже, чем видео с «человеческим редактированием», то есть те, к которым приложили руки мастера.

В исследовании, опубликованном в журнале Journalism, приняли участие более 4200 зрителей в Великобритании, которые смотрели видеорепортажи, сделанные человеком, частично автоматизированные и полностью автоматизированные. Частично автоматизированные видео, получившие такие же оценки, как и человеческие, прошли через процесс редактирования человеком после первоначальной генерации ИИ.

Это, по словам ученых, говорит о том, что «гибридный» подход, сочетающий скорость ИИ и человеческий контроль, является ключевым для создания хорошо воспринимаемого новостного видеоконтента.