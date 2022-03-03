Созданные с нуля мышцы научили сокращаться

Сообщается, что “мышцы” приводятся в движение химической реакцией, на которую расходуется молекулярная энергия. “Наша искусственная мышца все еще является прототипом”, - говорит Шиллер. Однако высокая биосовместимость материала и возможность изменять его состав в соответствии с конкретной тканью могут проложить путь для будущего применения в восстановительной медицине, протезировании, фармацевтике или мягкой робототехнике, считают авторы работы.

Материал, используемый командой из Фрайбурга, основан на эластине, природном волокнистом белке, который встречается и у людей – он придает эластичность коже и кровеносным сосудам. Исследователи разработали два эластиноподобных белка, один из которых реагирует, например, на колебания pH, а другой - на изменения температуры. Ученые соединили эти два белка с помощью фотохимической сшивки, образовав двухслойный материал. При этом можно гибко изменять форму материала и задавать направление его движения.