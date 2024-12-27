Созданный российскими разработчиками ремастер GTA Vice City выйдет в январе 2025

Российская команда моддеров, Revolution Team завершила разработку неофициального ремастера GTA: Vice City под названием Nextgen Edition. Мод объединяет элементы классической игры и технологий современного движка GTA IV, включая улучшенную графику и новые возможности. В игре будут доступны все сюжетные и дополнительные миссии, а также улучшенные модели города и оружия, которые появились в Definitive Edition, и кат-сцены на движке Rage.

Особенности Nextgen Edition включают неоновые здания в стиле Vice City Stories, новые автомобили и персонажей из Xbox-версии игры, а также несколько машин из San Andreas. Кроме того, мод добавит дополнительные улучшения, пасхалки и читы, чтобы вернуть уникальную атмосферу Vice City с элементами новшества. По словам разработчиков, работа над проектом завершена, и сейчас они проводят финальные тестирования, чтобы устранить ошибки и сделать игру максимально стабильной.

Моддеры уверяют, что GTA: Vice City Nextgen Edition будет выпущен в январе 2025 года и будет доступен для скачивания бесплатно. В нем будут поддерживаться как русский, так и английский языки. Напомним, что оригинальная версия Vice City вышла в 2003 году, а в 2021 году был выпущен официальный ремастер игры в рамках Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition.