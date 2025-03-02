Созданный с оглядкой на жуков робот прыгнул в 23 раза выше собственной длины

HAMR, длина которого составляет 4,4 см, обычно передвигается на четырех ногах. Но с новой искусственной фуркой он теперь может прыгать на 1,4 метра всего за 14 миллисекунд. Хотя другой похожий робот может прыгать дальше, HAMR гораздо легче и энергоэффективнее.

Несмотря на эту новую способность, HAMR может ходить как обычно. Функция прыжков может помочь ему преодолевать пропасти, перелезать через препятствия или перемещать легкие предметы. В будущем роботы, подобные HAMR, могут быть использованы для поисково-спасательных операций, исследования опасных зон или даже освоения планет.