Создано 2D-устройство для квантового охлаждения

Опубликовано 08 июля 2024, 08:15
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Создано 2D-устройство для квантового охлажденияСпасибо ученым EPFL
Исследователи из Лаборатории наноразмерной электроники и структур (LANES) EPFL представили 2D-устройство, призванное совершить прорыв в квантовых вычислениях, обеспечив эффективное охлаждение на сверхнизких температурах. Устройство, созданное аспирантом Габриэле Паскуале под руководством Андраша Киса, сочетает в себе превосходную электропроводность графена и полупроводниковые свойства селенида индия, образуя ультратонкую структуру.
Устройство, описаное в журнале Nature Nanotechnology, использует эффект Нернста — Эттингсгаузена, создавая электрическое напряжение при воздействии магнитного поля при температурах до 100 милликельвинов. Этот прорыв решает важнейшую задачу в области квантовых технологий, где управление теплом, выделяемым электронными компонентами, без нарушения работы квантовых битов (кубитов) имеет первостепенное значение.
Паскуаль подчеркивает, что устройство может быть легко интегрировано в существующие квантовые схемы, что знаменует собой значительный шаг на пути к масштабируемым квантовым вычислениям за пределами лабораторий.