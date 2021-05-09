Наука и технологии
Сегодня в 15:00
Создано антишпионское устройство для владельцев вебки
Показывает, когда камера и микрофон включены
На Kickstarter начался сбор средств на антишпионское устройство для владельцев вебки. Это табличка, которая предупреждает пользователя, если включены камера и микрофон на компьютере.
Устройство назвали On Air Warning!. Небольшой экран показывает, когда включены веб-камера и микрофон на компьютере. На табло есть соответствующие иконки, они загораются светом, когда какое-то из устройство работает. Это должно помочь людям избежать неловкой ситуации, когда они не заметили, что вебка включена, и делают перед ПК те вещи, которые никто не должен увидеть. Кроме того, с On Air Warning! можно быть уверенным, что за вами никто не шпионит.
Антишпионский девайс работает с компьютерами Mac и Windows, с программами Zoom и Teams. В будущем появится поддержка большего количества платформ. On Air Warning! можно прикрепить куда угодно, чтобы его хорошо было видно.
Цена на On Air Warning! начинаются с $39.