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Наука и технологии
Сегодня в 15:00

Создано антишпионское устройство для владельцев вебки

Показывает, когда камера и микрофон включены
На Kickstarter начался сбор средств на антишпионское устройство для владельцев вебки. Это табличка, которая предупреждает пользователя, если включены камера и микрофон на компьютере.

Устройство назвали On Air Warning!. Небольшой экран показывает, когда включены веб-камера и микрофон на компьютере. На табло есть соответствующие иконки, они загораются светом, когда какое-то из устройство работает. Это должно помочь людям избежать неловкой ситуации, когда они не заметили, что вебка включена, и делают перед ПК те вещи, которые никто не должен увидеть. Кроме того, с On Air Warning! можно быть уверенным, что за вами никто не шпионит.

Антишпионский девайс работает с компьютерами Mac и Windows, с программами Zoom и Teams. В будущем появится поддержка большего количества платформ. On Air Warning! можно прикрепить куда угодно, чтобы его хорошо было видно.

Цена на On Air Warning! начинаются с $39.