Создано антишпионское устройство для владельцев вебки

Устройство назвали On Air Warning!. Небольшой экран показывает, когда включены веб-камера и микрофон на компьютере. На табло есть соответствующие иконки, они загораются светом, когда какое-то из устройство работает. Это должно помочь людям избежать неловкой ситуации, когда они не заметили, что вебка включена, и делают перед ПК те вещи, которые никто не должен увидеть. Кроме того, с On Air Warning! можно быть уверенным, что за вами никто не шпионит.

Антишпионский девайс работает с компьютерами Mac и Windows, с программами Zoom и Teams. В будущем появится поддержка большего количества платформ. On Air Warning! можно прикрепить куда угодно, чтобы его хорошо было видно.

Цена на On Air Warning! начинаются с $39.