Длина такси составляет 8,5 метра. У него есть электрический двигатель и корпус из композитного материала. Такое транспортное средство должно будет заменить традиционные модели с дизельными двигателями. Такси сможет перевозить до 12 пассажиров.

Утверждается, что подводные крылья обеспечивают максимально плавный ход судну, поэтому у пассажиров не возникнет морской болезни. Помимо этого, такси малошумное, а энергии потребляет немного. Утверждается, что оно оказывает меньшее влияние на окружающую среду.

Электротакси Candela P-12 может развивать скорость до 30 узлов. Его автономность составляет более двух часов на скорости в 20 узлов. Аккумулятор можно зарядить полностью за час.