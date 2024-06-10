Создано идеальное для ваших ягодиц велосипедное сиденье

Опубликовано 10 июня 2024, 03:00
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Создано идеальное для ваших ягодиц велосипедное сиденьеДвигается вместе с ногами
Велосипедное сиденье vabsRider, созданное австралийским инженером Робином Маканом и промышленным дизайнером Филиппом Гишаром, имеет уникальную раздельную конструкцию, которое поворачивается синхронно с движением педалей велосипедиста.
© ataraxyBSC
Австралийский инженер впервые придумал идею более удобного велосипедного сиденья еще в 2016 году. Две стороны vabsRider двигаются независимо друг от друга, двигаясь с вашими ногами, что обеспечивает более «естественное движение». Такая конструкция перераспределяет давление на бедренные кости, обеспечивая более комфортную и менее болезненную езду. Сиденье удобно регулируется, отмечают разработчики.
Потенциальные покупатели могут написать компании по электронной почте, однако информация о ценах и наличии пока не сообщается.