Создано идеальное для ваших ягодиц велосипедное сиденье

Австралийский инженер впервые придумал идею более удобного велосипедного сиденья еще в 2016 году. Две стороны vabsRider двигаются независимо друг от друга, двигаясь с вашими ногами, что обеспечивает более «естественное движение». Такая конструкция перераспределяет давление на бедренные кости, обеспечивая более комфортную и менее болезненную езду. Сиденье удобно регулируется, отмечают разработчики.

Потенциальные покупатели могут написать компании по электронной почте, однако информация о ценах и наличии пока не сообщается.