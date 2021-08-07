Создано имитирующее человеческий мозг оборудование

Нейроморфное оборудование привлекательно для учёных, благодаря своим возможностям в работе с алгоритмами искусственного интеллекта и низкому энергопотреблению. Нейроны в нём генерируют спайки, а синапсы служат для «запоминания» соединения между двумя нейронами — как в человеческом мозге. Однако такие единицы требуют слишком много места, что влияет на эффективность и стоимость оборудования.

Чтобы решить эту проблему, исследователи имитировали поведение биологических нейронов и синапсов с помощью одного транзистора. Их объединили на восьмидюймовой пластине. Нейроморфные транзисторы имеют ту же структуру, что и транзисторы для памяти, которые в настоящее время производятся серийно.

Учёные говорят, что такой подход может значительно снизить стоимость оборудования.