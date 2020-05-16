Наука и технологии
Вчера 21:05
Создано карманное средство для дезинфекции смартфонов и очков
Дезинфицирующий раствор и губка в одном
Как правило, в случае попытки протереть и обеззаразить экран или стекло люди проводят по ним первой попавшейся под руку тряпочкой, возможно, с каким-нибудь раствором. Однако такой способ может повредить покрытие. Чтобы избежать этого, специалисты создали карманное средство для дезинфекции смартфонов и очков.
Разработку назвали UnSmudge. Его создатели утверждают, что протирание очков или смартфона тряпочкой не устраняет загрязнения до конца, не уничтожает патогены и может оставлять микроцарапины.
Поэтому они представили специальный прибор. Он представляет собой флакон, обёрнутый чем-то мягким наподобие губки. Внутри флакона находится дезинфицирующее средство. Все составные части прибора защищены прозрачным кейсом. Чтобы очистить смартфон, нужно нанести спрей на экран и протереть затем внешней губкой. В случае с очками предусмотрен специальный захват.
Средства на UnSmudge собирают на Kickstarter. Новинку поставят пользователю за $22.