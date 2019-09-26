Создано кольцо с доступом к интернету

Называется оно Echo Loop. Кольцо — это концептуальное устройство. Оно выйдет на рынок в ограниченном количестве (как, например Xiaomi Mi Mix Alpha).

Выглядит кольцо довольно просто. Издалека может сойти за массивный перстень. В устройстве есть динамики и микрофон. Поэтому с помощью него можно использовать лишь голосового помощника. По факту это означает возможность что-то искать в интернете, не имея смартфона или ноутбука под рукой. Голосовой ассистент активируется кнопкой.

Конечно же, кольцо должно быть синхронизировано со смартфоном. Держаться на одном заряде оно может целый день. Стоимость его равна $130.