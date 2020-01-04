Наука и технологии
Сегодня 18:45
Создано кресло на колёсах из научно-фантастического мультфильма 2008 года
«ВАЛЛ-И»
Американский производитель Segway продемонстрировал прототип футуристичного средства передвижения под названием S-Pod. Более подробно показать его компания планирует на выставке CES 2020. S-Pod представляет собой кресло на колёсах, чем-то похожее на те, которыми пользовались обленившиеся люди в мультфильме «ВАЛЛ-И».
Кажется, что более удобное средство индивидуального передвижения придумать сложно. Разве что лежак на колёсах. По словам авторов проекта, S-Pod может развивать скорость до 40 км/ч. На одной подзарядке кресло может проехать до 70 км. Весит оно, правда, немало — 150 кг.
S-Pod использует технологию сохранения баланса, как в гироскутерах Segway. Только вот управлять креслом нужно не с помощью наклонов, а небольшим джойстиком, расположенным справа от сиденья.
Сообщается, что продажи новинки запланированы на 2021 год. Сколько она будет стоить, пока неизвестно.