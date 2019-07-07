Создано «невозможное» вещество для применения в компьютерных компонентах

Сегнетоэлектричеством называют явление спонтанной поляризации в кристалле. Сегнетоэлектрики используют в качестве ячеек памяти или в производстве небольших низкочастотных конденсаторов. Считалось, что такие материалы не могут проявлять металлические свойства, потому что «металлическая» природа «гасила» бы сегнетоэлектрические свойства.

Однако теоретически существование сегнетоэлектрических металлов предсказывали учёные ещё в 60-х годах. Подтвердить же эту идею удалось только сейчас путём создания сплава металла вольфрама и полуметалла теллура, проявляющего необходимые свойства.

Сообщается, что полученный сплав можно использовать для создания новых типов памяти для компьютеров. Такая память не будет терять информацию при отключении питания.