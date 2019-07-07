Ferra

Создано «невозможное» вещество для применения в компьютерных компонентах

На его основе можно создать новые типы памяти
Невозможными в науке называют вещества, которые не могут существовать с точки зрения химии. Так, раньше учёные не наблюдали на практике одновременного проявления веществом металлических и сегнетоэлектрических свойств. Но исследователи из Австрии и США смогли создать сплав, способный на это при комнатной температуре. Он имеет перспективы применения в новых типах памяти для компьютеров.

Сегнетоэлектричеством называют явление спонтанной поляризации в кристалле. Сегнетоэлектрики используют в качестве ячеек памяти или в производстве небольших низкочастотных конденсаторов. Считалось, что такие материалы не могут проявлять металлические свойства, потому что «металлическая» природа «гасила» бы сегнетоэлектрические свойства.

Однако теоретически существование сегнетоэлектрических металлов предсказывали учёные ещё в 60-х годах. Подтвердить же эту идею удалось только сейчас путём создания сплава металла вольфрама и полуметалла теллура, проявляющего необходимые свойства.

Сообщается, что полученный сплав можно использовать для создания новых типов памяти для компьютеров. Такая память не будет терять информацию при отключении питания.

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