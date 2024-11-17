Создано охлаждающее здания на 22 градуса покрытие для окон

Опубликовано 17 ноября 2024, 04:301 мин.
Создано охлаждающее здания на 22 градуса покрытие для оконДля лета — идеально
Учёные из POSTECH и Корейского университета разработали инновационное покрытие для окон, которое снижает температуру стеклянной поверхности на 22,1 °C по сравнению с обычными покрытиями. Этот материал, созданный для повышения энергоэффективности, обещает значительно сократить затраты на охлаждение зданий, сохраняя при этом прозрачность для естественного света.
Новое покрытие состоит из трёх слоёв: верхний слой из полидиметилсилоксана (PDMS), средний слой из микроперфорированного серебра, отражающего солнечное тепло, и Брэгговское зеркало в основании, блокирующее ближний инфракрасный спектр. Эти элементы совместно создают отличное пассивное охлаждение, уменьшая зависимость от энергозатратных систем кондиционирования.
Профессор Джунсук Ро, автор исследования, подчеркнул готовность технологии к массовому производству и «её потенциал в архитектурных и экологических приложениях».