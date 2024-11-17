Наука и технологии
Опубликовано 17 ноября 2024, 04:30
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Создано охлаждающее здания на 22 градуса покрытие для окон

Для лета — идеально
Учёные из POSTECH и Корейского университета разработали инновационное покрытие для окон, которое снижает температуру стеклянной поверхности на 22,1 °C по сравнению с обычными покрытиями. Этот материал, созданный для повышения энергоэффективности, обещает значительно сократить затраты на охлаждение зданий, сохраняя при этом прозрачность для естественного света.
Создано охлаждающее здания на 22 градуса покрытие для окон
© Nathan Fertig

Новое покрытие состоит из трёх слоёв: верхний слой из полидиметилсилоксана (PDMS), средний слой из микроперфорированного серебра, отражающего солнечное тепло, и Брэгговское зеркало в основании, блокирующее ближний инфракрасный спектр. Эти элементы совместно создают отличное пассивное охлаждение, уменьшая зависимость от энергозатратных систем кондиционирования.

Профессор Джунсук Ро, автор исследования, подчеркнул готовность технологии к массовому производству и «её потенциал в архитектурных и экологических приложениях».