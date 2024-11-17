Создано охлаждающее здания на 22 градуса покрытие для окон

Новое покрытие состоит из трёх слоёв: верхний слой из полидиметилсилоксана (PDMS), средний слой из микроперфорированного серебра, отражающего солнечное тепло, и Брэгговское зеркало в основании, блокирующее ближний инфракрасный спектр. Эти элементы совместно создают отличное пассивное охлаждение, уменьшая зависимость от энергозатратных систем кондиционирования.

Профессор Джунсук Ро, автор исследования, подчеркнул готовность технологии к массовому производству и «её потенциал в архитектурных и экологических приложениях».