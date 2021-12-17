Создано покрытие для окон, регулирующее температуру в комнате

Суть метода заключается в том, что на обычное оргстекло наносят несколько слоёв композита наночастиц диоксида ванадия, а так же покрытие с низким коэффициентом излучения.

Все существующие материалы для тонировки стёкол подавляют солнечный свет, поэтому и получается охладить воздух. Для нового же материала характеристики микроклимата, который он будет поддерживать, задаются при производстве.

Учёные пояснили, что могут сделать это, просто изменив структуру и состав нанокомпозитного покрытия, нанесённого на стеклянную панель. Летом покрытие охлаждает воздух в помещении, блокируя нагрев солнечными лучами и пропуская тепло из помещения на улицу. Зимой всё происходит наоборот.