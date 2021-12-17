Создано покрытие для окон, регулирующее температуру в комнате

Наука и технологии
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Создано покрытие для окон, регулирующее температуру в комнатеОхлаждает летом и поддерживает тепло зимой
Международная исследовательская группа учёных из Национального технологического университета Наньян в Сингапуре создала материал-покрытия для оконных стёкол, которое может регулировать температуру в комнате.
Суть метода заключается в том, что на обычное оргстекло наносят несколько слоёв композита наночастиц диоксида ванадия, а так же покрытие с низким коэффициентом излучения.
Все существующие материалы для тонировки стёкол подавляют солнечный свет, поэтому и получается охладить воздух. Для нового же материала характеристики микроклимата, который он будет поддерживать, задаются при производстве.
Учёные пояснили, что могут сделать это, просто изменив структуру и состав нанокомпозитного покрытия, нанесённого на стеклянную панель. Летом покрытие охлаждает воздух в помещении, блокируя нагрев солнечными лучами и пропуская тепло из помещения на улицу. Зимой всё происходит наоборот.
Источник: TJ