Создано постапокалиптическое пиво

Пиво было изготовлено из неподходящих для данного напитка продуктов, которые будут доступны пивоварам будущего вместо нормальных ингредиентов. Неприятный вкус — предупреждение о том, что нас ждёт после экологического апокалипсиса.

Авторы рассказали, что глобальное потепление просто уничтожит хмель, ячмень и солод. Поэтому пиво будут делать из листьев одуванчиков, загрязнённой воды и зерновых, устойчивых к засухе, то есть проса и гречихи.

Пиво можно купить только в США. Оно вышло ограниченной партией.