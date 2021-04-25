Наука и технологии
Сегодня в 14:37
Создано постапокалиптическое пиво
Это предупреждение об экологической катастрофе
Американская пивоварня New Belgium выпустила постапокалиптическое пиво Fat Tire Torched Earth Ale, чтобы показать землянам последствия экологической катастрофы. Этот напиток мутный, крахмалистый и пахнет дымом. Создатели утверждают, что именно таким станет пиво из-за глобального изменения климата.
Пиво было изготовлено из неподходящих для данного напитка продуктов, которые будут доступны пивоварам будущего вместо нормальных ингредиентов. Неприятный вкус — предупреждение о том, что нас ждёт после экологического апокалипсиса.
Авторы рассказали, что глобальное потепление просто уничтожит хмель, ячмень и солод. Поэтому пиво будут делать из листьев одуванчиков, загрязнённой воды и зерновых, устойчивых к засухе, то есть проса и гречихи.
Пиво можно купить только в США. Оно вышло ограниченной партией.