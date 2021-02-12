Создано превращающее тело человека в батарею устройство

Изобретённое устройство хорошо тянется, поэтому его можно носить, например, как кольцо или браслет. Разработка способна генерировать около одного вольта на квадратный сантиметр кожи. Этого достаточно для питания «умных» часов или фитнес-трекеров.

Ещё преимущества разработки заключаются в том, что она может восстанавливаться сама себя при повреждениях, а также поддаётся полной вторичной переработке. Это более экологичная альтернатива традиционной электронике.

«Всякий раз, когда вы используете батарею, вы разряжаете её и, в конце концов, вам придется её заменить. Самое классное в нашем термоэлектрическом устройстве то, что вы можете носить его, и оно обеспечивает вас постоянным энергоснабжением», — рассказали учёные.