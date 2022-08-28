Создано прозрачное покрытие для клавиатур, которое убивает бактерии и вирусы на протяжении месяцев

Покрытие оказалось смертельным для SARS-CoV-2 (вируса, вызывающего COVID-19), кишечной палочки и множества других патогенов. Оно уничтожило 99,9% микробов даже после нескольких месяцев многократной чистки и других воздействий на реальных поверхностях.

В покрытии используются антимикробные компоненты, полученные из масла чайного дерева и корицы. Долговечность покрытия обеспечивается полиуретаном, прочным лакообразным герметиком. Результаты испытаний показывают, что материал может устранять патогены в течение шести месяцев или дольше, прежде чем масло начнёт испаряться и снизит его дезинфицирующее действие.