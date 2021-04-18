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Наука и технологии
Сегодня в 13:53

Создано средство для эффективного удаления рисунков вандалов со стен

При этом оно не вредит действительно красивому стрит-арту
При слове «граффити» многие люди представляют себе рисунки вандалов на стенах городских зданий. Однако есть среди уличных изображений и настоящие произведения искусства, которые тоже могут подвернуться вандализму. Группа итальянских учёных создала средство, которое позволяет спасти объекты стрит-арта от портящих их надписей.

Восстановить уличное искусство и очистить его от рисунков вандалов непросто, так как оба изображения имеют похожий химический состав.

Исследование однако показало, что разные цвета иногда по-разному взаимодействуют с разными жидкостями. В итоге учёные разработали наноструктурированную жидкость с наиболее эффективными комбинациями для удаления рисунков вандалов. Вещество поместили в гидрогель.

Получившийся продукт напоминает, скорее, тонкие листы фольги. Их можно поместить на поверхность, которую надо очистить. К счастью, гидрогель легко прилипает к стенам. Лист нужно оставить на несколько минут, а затем убрать. Верхняя краска размягчается, и её легко удалить скребками.

Гидрогель уже протестировали на реальном произведении уличного искусства во Флоренции. С него удалось убрать несколько чёрных меток.