Создано средство для убийства раковых клеток и улучшения иммунитета

Работу исследователей опубликовали в авторитетном журнале Angewandte Chemie International Edition. Кратко о ней пишет «Индикатор».

Сейчас для лечения рака применяется химиотерапия, при которой снижается и общий иммунитет. Учёные обнаружили, что некоторые химические модификации вещества цисплатина, который можно использовать для химиотерапии, активируют иммунную систему организма на распознавание «вражеских» раковых клеток. Из вещества сделали лекарство PlatinER. В результате его действия белки в раковых клетках начинают сворачиваться неправильно. В итоге раковые клетки становятся лёгкой мишенью для иммунной системы человека.