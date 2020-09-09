Создано стекло для автомобилей с настраиваемой тонировкой

Как пишет издание «РИА Новости», технологию назвали Smart Dimming. Владелец автомобиля сможет регулировать затемнение стекла. Это происходит из-за изменения приложенного к стеклу напряжения. Разработчики утверждают, что прозрачность управляемого слоя высока. Кроме того, стекло потребляет мало энергии.

Управлять тонировкой можно будет либо через сенсорный интерфейс в самом автомобиле, либо через мобильное приложение.

Отмечается, что по сравнению с другими подобными технологиями Smart Dimming может быть реализована не по всей площади стекла. Благодаря этому можно сделать замену классическим солнцезащитным козырькам.

Разработчики отмечают, что «умное» стекло можно использовать не только в автомобилях, но и в поездах и самолётах.