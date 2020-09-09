Наука и технологии
Сегодня 21:05
Создано стекло для автомобилей с настраиваемой тонировкой
Его можно применять не только в машинах
Крупный китайский производитель дисплеев BOE представил стекло для автомобилей, в котором можно настраивать тонировку.
Как пишет издание «РИА Новости», технологию назвали Smart Dimming. Владелец автомобиля сможет регулировать затемнение стекла. Это происходит из-за изменения приложенного к стеклу напряжения. Разработчики утверждают, что прозрачность управляемого слоя высока. Кроме того, стекло потребляет мало энергии.
Управлять тонировкой можно будет либо через сенсорный интерфейс в самом автомобиле, либо через мобильное приложение.
Отмечается, что по сравнению с другими подобными технологиями Smart Dimming может быть реализована не по всей площади стекла. Благодаря этому можно сделать замену классическим солнцезащитным козырькам.
Разработчики отмечают, что «умное» стекло можно использовать не только в автомобилях, но и в поездах и самолётах.