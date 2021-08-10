Создано стекло твёрдое, как алмаз

AM-III — это прозрачный материал, полностью состоящий из углерода. Он показал результат в 113 гигапаскалей в испытании на твёрдость по Виккерсу. Для сравнения: натуральный алмаз обычно получает от 50 до 70, а некоторые искусственные камни — до 100 ГПа.

До массового производства изделий из нового стекла ещё, конечно, далеко. Однако пуленепробиваемое окно, сделанное из AM-III, может быть в 20-100 раз прочнее, чем некоторые современные изделия.

Помимо этого, AM-III является полупроводником, почти таким же эффективным, как кремний. Благодаря этому материал можно использовал в фотоэлектрических устройствах.