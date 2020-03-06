Создано световое антимикробное покрытие для телефонов

Такие инфекции, как правило, возникают во время стационарного лечения или посещения больниц. Новое защитное покрытие, созданное учёными, активируется светом. При этом оно способно убивать бактерии в условиях низкой освещённости (300 люкс).

Покрытие состоит из небольших кластеров химически модифицированного золота, встроенных в полимер с кристаллическим фиолетовым красителем. Последний обладает антибактериальными свойствами.

Учёные проверили изобретение в эксперименте. Они обнаружили, что бактерицидное покрытие приводит к снижению роста S. aureus и E.coli при внешнем естественном освещении. Это значит, что использовать ультрафиолетовый свет в целях дезинфекции не нужно.