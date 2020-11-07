Создано «умное» окно, поглощающее тепло

Зазор в окне между двумя стеклянными панелями заполнили теплопоглощающей и блокирующей свет жидкостью, пишет «Популярная механика». Это раствор гидрогеля, воды и стабилизирующего соединения. Когда на него попадает солнечный свет, тепло поглощается и не проникает в комнату. К тому же гидрогель делает жидкость непрозрачной. То есть в комнате с таким окном будет темно и прохладно. После захода солнца жидкость снова становится прозрачной, окно выпускает тепло.

Кроме того, «умное» окно снижает уличный шум эффективнее, чем обычное. Разработку уже проверили в жаркую погоду в Сингапуре и Гуанчжоу. Оно позволило снизить потребление энергии в офисных помещениях на 45%, благодаря тому, что на охлаждении помещения можно было сэкономить.