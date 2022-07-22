Создано умное ожерелье, которое следит за здоровьем по поту

Учёные из Университета штата Огайо разработали безбатарейный беспроводной биохимический датчик, определяющий уровень сахара в крови по поту. Датчик встроили в ожерелье. Его надели участникам эксперимента. Далее после 30-минутной езды на велосипеде они делали 15-минутный перерыв, во время которого пили подслащённые напитки. Исследователи знали, что уровень глюкозы в поте должен повышаться после употребления сладких напитков — вопрос заключался в том, уловит ли этот новый датчик.

Результаты показали, что сенсор действительно успешно отслеживал уровень глюкозы. «На самом деле пот содержит сотни биомаркеров, которые могут дать очень важную информацию о состоянии нашего здоровья», — отметили учёные. «Следующее поколение биосенсоров будет настолько биоинтуитивным и неинвазивным, что мы сможем обнаруживать ключевую информацию, содержащуюся в жидкостях организма человека».